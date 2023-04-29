Международный турнир по традиционной стрельбе из лука «Алтын Орда» завершился в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 27-28 апреля в Атырау при поддержке акимата Атырауской области состоялся первый международный турнир по традиционной стрельбе из лука «ALTYN ORDA», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Лучники соревновались по видам мишеней Пута, Средней Азии, Жамбы на дистанции от 30 до 70 метров.

В мероприятии и церемонии награждения победителей приняли участие заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев и вице-президент - генеральный секретарь Национальной спортивной ассоциации РК Тастанбек Есентаев.

«Дорогие гости и спортсмены, добро пожаловать в Атыраускую область! Сегодня здесь объединились 11 государств, все участники блестяще проявили себя в соревнованиях! Мы гордимся, что именно в нашем регионе проходит международный турнир по стрельбе из лука «Алтын Орда», способствующий возрождению исторических традиций. В этой связи главе Атырауской областной федерации «Batu Han zhebesi» Бексултану Марату, инициировавшему проведение конкурса, вручается благодарственное письмо акима Атырауской области. Проведение таких масштабных мероприятий, посвященных возрождению национальных традиций и культуры, будет продолжено», - сказал Жасулан Бисембиев.

Вице-президент - генеральный секретарь Национальной спортивной ассоциации РК Тастанбек Есентаев отметил важность проведения этих соревнований.

«У нашего мудрого народа есть прекрасное слово «мерген». Во времена войн и сражений стрельба из лука и искусство меткости считались бесценными качествами. Сегодня стрельба из лука - это большой спорт, который относится к национальным видам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что развитие национальных видов спорта находится на особом контроле. Он поручил разработать концепцию развития национальных видов спорта, поднять их на уровень олимпийских и провести V Игры кочевников, которые пройдут в стране в следующем году на высоком уровне. Сегодня мы проводим системную работу в этом направлении. На соревнования приехали многие спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что это прекрасный показатель организации и проведения турнира», - сказал Тастанбек Кутжанулы.

По итогам соревнований среди мужчин І место по мишени Пута (70 метров) занял Ынтымак Мурадилулы (Кыргызстан), ІІ место - Бексултан Марат (Казахстан, Атырау), ІІІ место - Бакыт Токтоматов (Кыргызстан). І место среди женщин (60 метров) заняла Динара Жаксылыкова (Казахстан, Астана), ІІ место - Ямбиидончир Баярцецег (Монголия), ІІІ место - Алия Ишмуратова (Россия).

Среди мужчин в среднеазиатском виде мишени (40 метров) І место заняла Аккайя Хаяти (Турция), ІІ место - Бакыт Токтоматов (Кыргызстан), ІІІ место - Рустам Ногойбаев (Кыргызстан). Среди женщин І место заняла Алия Ишмуратова (Россия), ІІ место - Фариза Сабыржан (Казахстан, Астана), ІІІ место - Динара Жаксылыкова (Казахстан, Астана).

Среди мужчин по мишени Жамбы (30 метров) І место занял Самал Зулпыхаров (Казахстан, Мангистау), ІІ место - Максат Абдикеримов (Казахстан, Шымкент), ІІІ место - Ербол Тапенов (Казахстан, Астана). Среди женщин І место занимают Норсиани Бинти Мохд Hop (Малайзия) ІІ место - Жазира Кузекбай (Казахстан, Астана), ІІІ место - Царица Анжела (Казахстан, Астана), они награждаются медалями, дипломами и денежными премиями.

В соревнованиях приняли участие около 150 снайперов из 11 стран, в том числе из Казахстана. Организаторами турнира выступили национальная спортивная ассоциация РК, федерация стрельбы из лука РК и областная федерация традиционной стрельбы из лука «Batu Han zhebesi». Главным спонсором турнира выступил АО «Самұрық Қазына», партнером - фонд поддержи спорта «Sportqory».