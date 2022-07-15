Международный турнир по теннису «Кубок Президента» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 по 24 июля в Нур-Султане в рамках «Кубка Президента» на летних хардовых кортах национального теннисного центра состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF Women's World Tennis Tour. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу столичного акимата.

В этом году на «Кубке Президента» честь Казахстана будут защищать более 10-ти членов Национальной и молодёжной сборных страны: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Максим Батютенко, Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Сандугаш Кенжибаева.

На нынешнем турнире хороший состав у девушек, где за титул поборются: первая ракетка Грузии Екатерина Горгодзе (114 номер WTA), бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в парном разряде, бразильянка Лаура Пигосси (124-я в WTA), восходящая звезда чешского тенниса Линда Фурхитова (176-я в WTA), прошлогодняя чемпионка «Кубка президента» грузинка Мариам Болквадзе (185-я в WTA).

Турнир всегда имел высокий статус. В своё время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового одиночного рейтинга: Даниил Медведев (ATP №1), Андрей Рублев (ATP №8), Карен Хачанов (ATP №22), Миомир Кецманович (ATP № 30), Себастьян Корда (ATP № 46), Макс Перселл.

«Кубок Президента» проводится с 1991 года и считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов (мужчин и женщин). Впервые соревнование приобрело статус международного в 2007 году.

Ожидается, что участие в нем примут около 80-100 теннисистов профессионалов из более чем 20 стран мира.