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    05:15, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Международный турнир по теннису Astana Open покажут в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет международный турнир по теннису Astana Open в прямом эфире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

    Турнир серии ATP 250 пройдёт в столице Казахстана с 19 по 26 сентября на кортах «Национального теннисного центра».

    В основном раунде соревнований примут участие все лидеры мужской национальной сборной страны во главе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом и опытными Михаилом Кукушкиным, Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

    Также в числе участников есть международные звёзды Аслан Карацев (Россия), Бенуа Пэр (Франция), Джон Миллман (Австралия) и другие сильнейшие теннисисты мира.


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