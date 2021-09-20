Международный турнир по теннису Astana Open покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет международный турнир по теннису Astana Open в прямом эфире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

Турнир серии ATP 250 пройдёт в столице Казахстана с 19 по 26 сентября на кортах «Национального теннисного центра».

В основном раунде соревнований примут участие все лидеры мужской национальной сборной страны во главе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом и опытными Михаилом Кукушкиным, Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

Также в числе участников есть международные звёзды Аслан Карацев (Россия), Бенуа Пэр (Франция), Джон Миллман (Австралия) и другие сильнейшие теннисисты мира.