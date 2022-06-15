15 Июня 2022 20:23

Международный турнир по стрельбе из лука продолжается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN» провели церемонию открытия международного турнира «Гран-При Нур-Султан» по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В официальном открытии масштабного турнира международного уровня, который проходит впервые в истории спорта Казахстана, приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана Алмас Абаев, руководство федерации стрельбы из лука и известные спортсмены.

В соревнованиях участвуют около 200 профессиональных спортсменов из Казахстана и десяти стран: Австрии, Чехии, Польши, Грузии, Бангладеш, России, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана.

Среди участников большое количество призеров Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, Азии, Европы.

В рамках турнира разыгрываются 12 комплектов медалей в упражнениях личного и командного первенств.

Международный турнир продлится до 18 июня.