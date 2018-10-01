Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 20 октября в Актау стартует международный турнир NFC16 по смешанным единоборствам. В состязании примут участие спортсмены трех стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На международном турнире NFC16 будут выступать спортсмены из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Состязание состоится в спортивном комплексе «Батыр».

В соревнованиях встретятся Тахмаз Ализаде (Азербайджан) и Ералы Абдиров (Жанаозен), Сабухи Гулиев (Азербайджан) и Серикбай Ходжабаев (Актау), Елдор Алимджанов (Узбекистан) и Нурболат Абу (Актау) кездеседі.

Главное состязание состоится между Мурадом Абдурахмановым и Жасуланом Хазимовым в весовой категории 93 килограмма.

Абдурахманов Мурад является чемпионом Казахстана по панкратиону, чемпионом Азии WMMA.

А также между спортсменами из западного региона пройдут бои Гран-при NFCWEST в весовых категориях 57 и 77 килограммов. Специальный гость вечера - чемпион международной организации FightNightsGlobal Жалгас Жумагулов.

19 октября в 17:00 в Центре молодежи состоится процедура взвешивания.

Автор: Әйгерім Ашықбаева

Перевод: Сабина Біржанқызы