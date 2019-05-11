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Международный турнир по пулевой стрельбе: результаты выступления казахстанских спортсменов

11 Мая 2019 17:58 103
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Международный турнир по пулевой стрельбе: результаты выступления казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ганновере (Германия) в эти дни продолжается международный турнир по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.     

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В соревнованиях, которые прошли 11 мая, казахстанские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты.

В соревнованиях на 50 метров с винтовкой Юрий Юрков смог занять четвертую строчку соревнований. Алексей Клейменов, Илья Федин, Александр Ермаков и Ислам Усейнов  заняли 15-ую, 24-ую, 33-ю, и 35-ую строчки соответственно.

В командных соревнованиях в этой же дисциплине не было равных сборной Финляндии. Вторыми стали спортсмены из Англии. Команда Казахстана стала третьей.

В соревнованиях на 10 м с винтовкой Юрий Юрков стал 6-ым, Алексей Клейменов - 24-ым, Илья Федин - 29-ым, Ислам Усейнов расположился на 36 строчке.

Как и в соревнованиях на 50 м, в дисциплине 10 м с винтовкой в командном турнире первыми стали финские спортсмены, вторыми стали представители Индии. Казахстан снова смог завоевать бронзу турнира.

Среди женщин в дисциплине 50 м с винтовкой, лучшей из казахстанских спортсменок стала Елизавета Король, которая заняла 4 место. Жанель Серикбаева стала 7-ой, Александра Малиновская заняла 12 строчку соревнований, а Виолетта Старостина стала 17-ой.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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