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Международный турнир по настольному теннису «Золотая осень» пройдет в Алматы

1 Ноября 2019 03:29
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Международный турнир по настольному теннису «Золотая осень» пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 2 ноября стартует традиционный международный турнир по настольному теннису «Золотая осень», где выступят юноши и девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, за медали будут биться спортсмены из из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Среди главных претендентов на награды новоиспечённые чемпионы страны среди юношей Виктория Мочалкина (Караганда), Абдулла Мамай - Шахзода Ахмадалиева (Туркестан, смешанный разряд), а также Аида Усипбаева (Шымкент, «серебро» в личном зачете), Амир Торгайбеков (Караганда), Дарья Фу - Юрана Ибраева (Караганда, второе место парный разряд), Аружан Бекиш – Аружан Ильяс (Уральск, третье место парный разряд) и другие.

Завершатся соревнования 7 ноября.

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Ключевые слова: Спорт,
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