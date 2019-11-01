Международный турнир по настольному теннису «Золотая осень» пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 2 ноября стартует традиционный международный турнир по настольному теннису «Золотая осень», где выступят юноши и девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, за медали будут биться спортсмены из из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Среди главных претендентов на награды новоиспечённые чемпионы страны среди юношей Виктория Мочалкина (Караганда), Абдулла Мамай - Шахзода Ахмадалиева (Туркестан, смешанный разряд), а также Аида Усипбаева (Шымкент, «серебро» в личном зачете), Амир Торгайбеков (Караганда), Дарья Фу - Юрана Ибраева (Караганда, второе место парный разряд), Аружан Бекиш – Аружан Ильяс (Уральск, третье место парный разряд) и другие.

Завершатся соревнования 7 ноября.