Международный турнир по настольному теннису стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал традиционный юношеский международный турнир по настольному теннису «Золотая осень», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми награды разыграют девочки. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменок, которые между собой определят лучших в трех возрастных категориях.

Отметим, что финальные матчи пройдут сегодня, 31 октября. Затем в борьбу вступят мальчики.