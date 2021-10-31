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    11:50, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Международный турнир по настольному теннису стартовал в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал традиционный юношеский международный турнир по настольному теннису «Золотая осень», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Первыми награды разыграют девочки. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменок, которые между собой определят лучших в трех возрастных категориях.

    Отметим, что финальные матчи пройдут сегодня, 31 октября. Затем в борьбу вступят мальчики.


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    Спорт Алматы Теннис
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