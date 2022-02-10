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Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск
10 Февраля 2022 18:34
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане состоится международный турнир по легкой атлетике в помещении на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже, расположенном в Усть-Каменогорске. Для представителей команды Казахстана этот старт будет первым в сезоне.
Турнир состоится 12 февраля.
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