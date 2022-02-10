Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане состоится международный турнир по легкой атлетике в помещении на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже, расположенном в Усть-Каменогорске. Для представителей команды Казахстана этот старт будет первым в сезоне.

Турнир состоится 12 февраля.