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Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск

10 Февраля 2022 18:34
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Международный турнир по легкой атлетике примет Усть-Каменогорск

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане состоится международный турнир по легкой атлетике в помещении на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже, расположенном в Усть-Каменогорске. Для представителей команды Казахстана этот старт будет первым в сезоне.

Турнир состоится 12 февраля.

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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт  
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