Международный турнир по казакша курес стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы открыл международный турнир по казакша курес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивное состязание проходит в рамках ежегодного республиканского турнира «Дарабоз - 2019».





Для участия в турнире по казакша курес в Атырау приехали 19 участников из пяти государств - Польши, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, России. В соревнованиях принимают участие и палуаны из разных областей Казахстана.









Напомним, что сегодня Атырау празднует свое 379-летие. В рамках Дня города запланирован ряд спортивно- культурных мероприятий на разных площадках областного центра. В 19:00 на площади Исатая-Махамбета пройдёт праздничный гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Завершатся мероприятия праздничным салютом.