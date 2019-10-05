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Международный турнир по казакша курес стартовал в Атырау

5 Октября 2019 19:21
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Международный турнир по казакша курес стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы открыл международный турнир по казакша курес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спортивное состязание проходит в рамках ежегодного республиканского турнира «Дарабоз - 2019».


Для участия в турнире по казакша курес в Атырау приехали 19 участников из пяти государств - Польши, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, России. В соревнованиях принимают участие и палуаны из разных областей Казахстана.



Напомним, что сегодня Атырау празднует свое 379-летие. В рамках Дня города запланирован ряд спортивно- культурных мероприятий на разных площадках областного центра. В 19:00 на площади Исатая-Махамбета пройдёт праздничный гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Завершатся мероприятия праздничным салютом.

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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