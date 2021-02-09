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    16:53, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Международный турнир по хоккею среди мужских команд пройдет в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный турнир среди мужских команд «2021 Qazaqstan Open Games» пройдет в период с 10-14 февраля 2021 года в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

    В турнире примут участие национальные сборные команды Казахстана, Беларуси и России.

    Турнир представляет собой контрольно-матчевые встречи перед Чемпионатом мира высшего дивизиона, который пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии и Беларуси.

    На территории Казахстана матчи будут транслироваться на казахстанских телеканалах. Также будет предоставлен доступ в онлайн-режиме на официальном YouTube-канале Казахстанской федерации хоккея.


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