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    01:08, 11 Май 2021 | GMT +6

    Международный турнир по греко-римской борьбе завершился в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМ - В столице подвели итоги международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти первого олимпийского чемпиона Казахстана по греко-римской борьбе, Героя Труда Жаксылыка Ушкемпирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    По итогам турнира молодежная сборная Казахстана заняла первое общекомандное место с 5 золотыми, 3 серебряными и 13 бронзовыми медалями. На втором месте оказалась команда Грузии, завоевавшая 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Узбекистана. На их счету по 1 золото, 3 серебра, 1 бронза.

    В соревнованиях приняли участие более двухсот пятидесяти спортсменов из Казахстана, России, Грузии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На турнире, который проходил среди молодежи 2001-2003 годов рождения, борцы выступили в весовых категориях 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

    Представители зарубежных команд, прибывшие на соревнования, дали высокую оценку уровню организации турнира.

    «Мы участвуем в этом турнире уже третий год подряд. В прошлом году из-за карантина мы не смогли принять участие в соревнованиях. В этот раз мы привезли наш сильный состав. Потому что этот турнир является подготовительным турниром перед чемпионатом Европы. Соревнования организованы на очень высоком уровне. Все прошло успешно. Спасибо организаторам», - сказал тренер молодежной сборной Грузии Гогеля Томаз.

    Международный турнир, организованный при поддержке Акимата города Нур-Султан, прошел без болельщиков, в соответствии с требованиями карантина в стране. Все три дня турнир транслировался в прямом эфире на телеканале Qazsport.

    Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, медалями и денежными призами.



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