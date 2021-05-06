Международный турнир по греко-римской борьбе состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоится международный турнир по греко-римской борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан.

В столице при поддержке акимата города Нур-Султан 7-9 мая пройдет международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти первого казаха, олимпийского чемпиона, героя труда Жаксылыка Ушкемпирова.

На турнире, который пройдет среди молодежи 2001-2003 годов рождения, борцы выступят в следующих весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

Ожидается, что в соревновании примут участие более двухсот пятидесяти спортсменов из Казахстана, России, Грузии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями.

В соответствии с требованиями карантина в стране международный турнир пройдет без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Торжественное открытие соревнований состоится 7 мая в 16:00.