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    12:55, 06 Май 2021 | GMT +6

    Международный турнир по греко-римской борьбе состоится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоится международный турнир по греко-римской борьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан.

    В столице при поддержке акимата города Нур-Султан 7-9 мая пройдет международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти первого казаха, олимпийского чемпиона, героя труда Жаксылыка Ушкемпирова.

    На турнире, который пройдет среди молодежи 2001-2003 годов рождения, борцы выступят в следующих весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

    Ожидается, что в соревновании примут участие более двухсот пятидесяти спортсменов из Казахстана, России, Грузии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями.

    В соответствии с требованиями карантина в стране международный турнир пройдет без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.

    Торжественное открытие соревнований состоится 7 мая в 16:00.


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