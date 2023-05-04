Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти первого казахского олимпийского чемпиона и чемпиона мира по этому виду спорта, труженика Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На турнире лучшие борцы мира будут соревноваться в 10 весовых категориях.

Официальная церемония открытия состязаний состоится 16 мая в 17:30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК , акиматом города Астаны и Федерацией борьбы.