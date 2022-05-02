2 Мая 2022 15:19

Международный турнир по греко-римской борьбе примет Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана примет международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров, посвящённый памяти Жаксылыка Ушкемпирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования проводятся в честь легендарного борца, Олимпийского чемпиона, Заслуженного Мастера Спорта СССР, чемпиона мира, «Героя Труда Казахстана» Жаксылыка Ушкемпирова.

Заявки на участие в турнире подали более 300 спортсменов из разных областей Казахстана, также ожидается участие юных спортсменов из стран СНГ (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран).

Бороться спортсмены будут в весовых категориях до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг. Соревнования пройдут в соответствии с требованиями Международной федерации «Объединенный мир борьбы» (UWW).

Турнир пройдет с 3 по 5 мая во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова.