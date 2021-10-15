НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по фигурному катанию в память о Денисе Тенe пройдёт в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отечественном спорте немало спортсменов, защищающих честь страны. Один из таковых ярких примеров - Денис Тен. В своей короткой жизни спортсмен успел прославить нашу страну, наш гимн звучал на мировой арене. В память о Денисе Тенe совместно со спортивными объединениями планируем провести масштабное мероприятие. Планировали провести в прошлом году, однако в связи с пандемией пришлось сдвинуть сроки. Конечно, и раньше мы проводили крупные мероприятия в его честь, однако они были на любительском уровне», - рассказала Актоты Раимкулова.

По словам министра, международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» в этом году организовывается второй год. Турнир пройдёт с 28-31 октября в спортивном комплексе «Барыс Арена».

Турнир организован Общественным фондом «Фонд Дениса Тена» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального Олимпийского комитета и акимата города Нур-Султан. В этом году в соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 стран.

Ранее министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о проводимой работе по созданию Академии фигурного катания имени Дениса Тена.