Международный турнир по большому теннису пройдёт впервые в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На кортах нового Теннисного центра Караганды состоятся два престижных женских турнира с общим призовым фондом 50 тысяч долларов. Соревнования серии ITF W25 пройдут с 18 по 24 и с 25 по 31 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже известно, что в основной сетке одиночного разряда сыграют три казахстанки – Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева и Екатерина Дмитриченко. Ещё несколько молодых спортсменок РК получат wild card (особое приглашение) от организаторов.

В международном первенстве выступят теннисистки высочайшего уровня. Это россиянки Виталия Дьяченко и Мария Мельникова, белоруска Юлия Готовко, представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.

Напомним, новый центр большого тенниса начал работать в Караганде осенью 2020 года. Его инфраструктура отвечает всем мировым стандартам: 11 кортов (из них семь крытых), два зала общей и специальной физической подготовки. Это один из лучших теннисных центров в Казахстане. Техническое оснащение позволяет проводить как республиканские, так и международные турниры. И первенство ITF W25 станет первым соревнованием самого высокого уровня.