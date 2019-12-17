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Международный турнир по боксу стартовал в Караганде

17 Декабря 2019 18:36
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Международный турнир по боксу стартовал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 декабря, в Караганде стартовал крупный традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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Соревнования пройдут в Казахстане уже в 36-й раз. В этом году география участников будет довольна широка: на турнире выступят гости из России, Китая, Тайбэя, Финляндии, Узбекистана. Также на ринг выйдут и многие ведущие казахстанские боксеры.

Турнир продлится до 21 декабря. На сайте Национального Олимпийского комитета РК доступна прямая трансляция.

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Ключевые слова: Спорт,
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