Международный турнир по боксу стартовал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 декабря, в Караганде стартовал крупный традиционный международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Соревнования пройдут в Казахстане уже в 36-й раз. В этом году география участников будет довольна широка: на турнире выступят гости из России, Китая, Тайбэя, Финляндии, Узбекистана. Также на ринг выйдут и многие ведущие казахстанские боксеры.