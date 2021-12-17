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Международный турнир по бильярду среди ветеранов проходит в Нур-Султане

17 Декабря 2021 04:26
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Международный турнир по бильярду среди ветеранов проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал международный турнир по бильярду среди ветеранов «Кубок Независимости», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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В турнире принимают участие около 200 бильярдистов из 23 команд.

Участвуют команды из Омска (Российская Федерация) и регионов Казахстана, в том числе Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, городов Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Караганды, Павлодара, Нур-Султана.
«Мы проводим очень большой турнир. В первом турнире участвовало 14 человек, сейчас 180 человек. Среди них очень сильные профессионалы. Принимают участие 23 команды. 15 команд - в возрастной категории 50-63 года. Их мы называем «Аргымаки». Те, кто старше 63 лет, то есть «Тарланы», объединены в две команды. Игра длится три дня. Основная цель – развитие массового спорта, бильярда. В том числе и благодаря нашей инициативе бильярд станет одной из самых любимых игр народа», - сказал организатор, руководитель международного движения «Ұлы Дала Қырандары» и сообщества бильярдистов «Әлем қырандары», заслуженный деятель РК, писатель Садибек Тугел.

В завершение Садибек Тугел поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости.

«С 30-летием нашего суверенитета! От всей души поздравляю всех с сегодняшним праздником! Желаю каждой семье успехов, побед! Пусть процветает наше единство!» - сказал С. Тугел.

К слову, самому старшему игроку 78 лет, а самому молодому - 50 лет.


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#Нур-Султан   #Спорт   #30 лет Независимости  
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