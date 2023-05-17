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Международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова проходит в столице

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 16:33
Международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова проходит в столице Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера в столице во Дворце единоборств им.Жаксылыка Ушкемпирова стартовал международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

На открытии турнира присутствовали министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, президент Казахстанской федерации женской, греко-римской и вольной борьбы, депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Турлыханов, брат Жаксылыка Ушкемпирова Сат Токпакбаев.

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Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, пожелав удачи участникам соревнований, отметил, что подобные турниры будут проходить и в дальнейшем.

«Поздравляю всех с открытием Международного турнира, посвященного памяти победителя Олимпиады, Героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова. Славный спортсмен не только прославил нашу страну, но и запомнился многими добрыми делами. Воспитывал молодежь в духе патриотизма, участвовал в благоустройстве родного села. Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров во многом способствовал обращению молодежи к спорту. Он неустанно трудился, организовывая различные международные соревнования, приобщая к здоровому образу жизни подрастающее поколение, чтобы они могли участвовать в крупных соревнованиях. Путь, проделанный выдающимся гражданином, является примером для многих. Хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие имеет большое значение для популяризации имени и признания заслуг одного из величайших детей нашего народа. Желаю удачи участникам соревнований», - сказал Ерлан Бекмурзаев.

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Память Жаксылыка Ушкемпирова минутой молчания.
В ближайшие дни, наряду с борцами из разных регионов страны, в десяти весовых категориях будут соревноваться 164 лучших спортсмена Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Израиля.
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Борцы, вышедшие в финал после первого дня соревнований:
55 кг: Арсен Жума (Казахстан) - Айбек Айтбеков ( Казахстан);

63 кг: Жанторо Мирзалиев (Кыргызская Республика) - Дамир Ибрашев( Казахстан);

72 кг: Руслан Нуруллаев (Азербайджан) - Нурдаулет Турсын (Казахстан);

82 кг: Ислам Евлоев (Казахстан ) - Исмаил Рзаев (Азербайджан);

97 кг: Нуртас Кыдырбаев (Казахстан) - Бахрам Курбанов (Кыргызская Республика).

Сегодня определятся все призеры в этих весовых категориях.

Международный турнир, который проводится в Астане в третий раз, продлится до 18 мая.

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