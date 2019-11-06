Международный турнир охотников с ловчими птицами и собаками пройдет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Охотники с ловчими птицами и собаками породы тазы соберутся в поселке Аксу-Аюлы Карагандинской области на международный турнир «Ұлы дала мұрасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях примут участие представители 13 областей Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Состязания посвящены 125-летнему юбилею Сакена Сейфуллина.

Турнир по национальной охоте пройдет с 8 по 10 ноября этого года. На церемонию открытия приглашены внук Сакена Сейфуллина, герои-космонавты Казахстана и другие почетные гости.

В программе турнира - выступления с беркутами, соколами и ястребами. Птицы будут охотится на голубей и зайцев, приносить муляж лисы, соревноваться в свободном полете. После этого пройдет выставка собак породы тазы, затем – забег на 350-400 метров и финальное испытание на чутье по следу. Псы должны будут найти лису, зайца и барсука.

Победители соревнований получат денежные призы, медали и кубки.

Организаторы турнира - Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, Ассоциация этноспорта РК, акимат Карагандинской области, управление физической культуры и спорта Карагандинской области, РОО «Қансонар» и акимат Шетского района.