Международный тренинг-центр по реагированию на ЧС планируют создать в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин находится с рабочим визитом в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, двухдневный рабочий визит Юрия Ильина начался с посещения завода по производству пожарной автомобильной техники АО «Уральскагрореммаш» совместно с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, где он был проинформирован о ходе производства и был ознакомлен с ассортиментом товаров и услуг акционерного общества (автоцистерны, емкостно-наливная техника, пожарная техника, металлоконструкция для быстро-возводимых зданий).

После чего, в кризисном центре ДЧС Западно-Казахстанской области было проведено рабочее совещание с территориальными подразделениями МЧС дислоцирующихся на территории области по вопросам оперативной обстановки и подготовки к паводковому периоду.

«Во второй день рабочего визита министр проинспектировал ход планирования строительства модульной пожарной части в городе Аксае, также совместно с заместителем акима Западно-Казахстанской области Мухтаром Манкеевым посетил несколько населенных пунктов региона, среди которых Подстепное, Бурлин и Федоровка. На территории упомянутых населенных пунктов для развития отрасли пожарной безопасности есть необходимость в построении и проведении работ по ремонту пожарных депо. Касательно данных вопросов был дан ряд конкретных поручений для исполнения местными исполнительными государственными органами», - рассказал Талгат Уали.

Также в рамках практической готовности органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб гражданской защиты по адекватному реагированию на вызовы и ликвидации последствий крупномасштабных техногенных чрезвычайных ситуаций, возможных на территории Бурлинского района Юрию Ильину и представителям Международной организации гражданской обороны продемонстрировали учебно-тренировочный полет совместно со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда на вертолете МИ-8 авиационного подразделения МЧС «Казавиаспас». В ходе тренировки были отработаны приемы по высадке и приему на борт спасателей и пострадавших с помощью подъемно-спусковых устройств, доставка спасателей и эвакуация пострадавших из предполагаемого района ЧС.

Под председательством Юрия Ильина прошло рабочее совещание с участием заместителя акима Западно-Казахстанской области Мухтара Манкеева, начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Жасулана Джумашева, представителей Международной организации гражданской обороны Заместителя Генерального секретаря МОГО Андрея Кудинова, Директора Международного департамента МОГО Салтанат Ташматовой, представителя МОГО в странах Центральноазиатского региона Жанузака Токушева и руководителей крупных иностранных нефтегазовых компаний, действующих на территории области.

В ходе совещания был рассмотрен ряд актуальных вопросов по планированию создания на западе Казахстана Международного регионального тренинг-центра по аварийному реагированию на чрезвычайные ситуации совместно с МОГО по месту сосредоточения потенциально-опасных объектов нефтегазовой отрасли региона и развитию приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.