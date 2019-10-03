Международный торговый центр появится на границе Казахстана и Узбекистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный торговый центр экономического сотрудничества «Центральная Азия» планируется создать на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечают в министерстве, основным стратегическим партнером Казахстана в Центральной Азии является Узбекистан. В соседнюю страну можно нарастить товары по 70 позициям, общая сумма которых составляет 210 млн долларов.
Вместе с тем, как отметил Кайрат Торебаев, в рамках сотрудничества с Узбекистаном планируется реализовать проект – международный торговый центр экономического сотрудничества «Центральная Азия».
«Уже ведутся переговоры, несколько раундов переговоров мы провели и подобрали 5 мест дислокации данного международного центра. Международный центр призван внедрить новый формат мелкооптовой и розничной торговли на границе между Казахстаном и Узбекистаном, развивать международный туризм, улучшать логистические услуги и налаживать приграничную кооперацию бизнеса», - сообщил Кайрат Торебаев на пресс-конференции в СЦК.
«На этапе реализации проекта у нас планируется открыть 10 тысяч рабочих мест, а далее на этапе эксплуатации – уже 40 тысяч рабочих мест», - добавил вице-министр.
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