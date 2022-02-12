Международный теннисный турнир завершился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ –В Караганде завершился международный турнир четвертой категории среди игроков до 18 лет. Амир Омарханов и Ислам Орынбасар завоевали первые титулы ITF Juniors, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Как и на прошлой неделе, воспитанники академии Team Kazakhstan показали отличные результаты. У юношей в финале Ислам Орынбасар уверенно победил Артёма Алексейчука из России 6:4, 6:1. 17-ти летний казахстанец выиграл свой первый титул в одиночке ITF Juniors.

Еще в прошлом году игравшие на соревнованиях под эгидой Tennis Europe среди игроков до 14 лет, Амир Омарханов с Виталием Зацепиным выиграли свой дебютный трофей ITF. В финале парного разряда они победили Егора Горина (Россия)/Артура Ибрагимова (Узбекистан) - 6:3, 6:3. Неделю назад Амир и Виталий в решающей игре уступили первым сеянным - Исламу Орынбасару и Амиру Милушеву (Узбекистан).

У девочек в титульном матче сошлись Айя Нупбай и Ксения Пискарева (Россия). В зрелищной игре победу одержала россиянка - 6:3, 6:3.

В парном разряде титул уехал вновь в Беларусь. Наши Асылжан Арыстанбекова с Айей Нупбай уступили Варваре Бернович/Софье Гапанковой со счетом 3:6, 2:6.