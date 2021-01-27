Международный теннисный турнир серии «фьючерс» состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 7 февраля Нур-Султан примет мужской турнир серии «фьючерс», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Соревнования пройдут на крытых хард-кортах, призовой фонд – 15 тысяч долларов», - уточнили в пресс-службе ФТК.

Первая десятка участников предстоящего турнира выглядит следующим образом: Денис Евсеев (Казахстан, 379 АТР), Франческо Форти (Италия, 429 АТР), Патрик-Никлас Сальманен (Финляндия, 438 АТР), Энрико-Далла Валле (Италия, 444 АТР), Рикардо Бальдзерани (Италия, 520 АТР), Владислав Манафов (Украина, 541 АТР), Рой Смит (США, 559 АТР), Матс Розенкранц (Германия, 574 АТР), Александр Метревели (Грузия, 595 АТР), Джурабек Каримов (Узбекистан, 607 АТР).

«В основной сетке турнира, помимо Евсеева, представлять Казахстан будет Тимофей Скатов. Пробиться через квалификационный раунд будет пытаться опытный Тимур Хабибулин, а также, целая плеяда молодых и перспективных казахстанских теннисистов, таких как Григорий Ломакин, Достанбек Ташбулатов и Сагадат Аяп», - сообщили в федерации.