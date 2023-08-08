Международный теннисный турнир на Кубок Президента прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На летних кортах национального теннисного центра Belline arena завершился традиционный международный турнир «Кубок президента». В этом году это была серия ITF World Tennis Tour M/W 25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале мужской 25-ки одиночного разряда сошлись японцы Рента Токуда и Юсуки Такахаси. Убедительную победу в двух сетах одержал Токуда со счетом 6:0, 6:4.

У женщин победу праздновала россиянка Полина Яценко, которая в финала оказалась сильнее Алёны Фалей (Беларусь) - 6:3, 6:3.

Общий призовой фонд турниров серии ITF World Tennis Tour W25 и M 25 составил 50 тысяч долларов США.