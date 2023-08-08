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    08:23, 08 Август 2023 | GMT +6

    Международный теннисный турнир на Кубок Президента прошел в Астане

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На летних кортах национального теннисного центра Belline arena завершился традиционный международный турнир «Кубок президента». В этом году это была серия ITF World Tennis Tour M/W 25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале мужской 25-ки одиночного разряда сошлись японцы Рента Токуда и Юсуки Такахаси. Убедительную победу в двух сетах одержал Токуда со счетом 6:0, 6:4.

    У женщин победу праздновала россиянка Полина Яценко, которая в финала оказалась сильнее Алёны Фалей (Беларусь) - 6:3, 6:3.

    Общий призовой фонд турниров серии ITF World Tennis Tour W25 и M 25 составил 50 тысяч долларов США.


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