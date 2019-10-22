Международный тендер для покупки вагонов объявит Казахстан в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан для покупки новых вагонов в 2020 году объявит международный тендер. Об этом сообщил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Михаэль Кортюм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нашей компанией не стоит задача по повышению цен на билеты. Главная задача – увеличить экономическую респектабельность компании, подготовка новой стратегии, а также увеличение спроса на предоставляемые услуги. На сегодня мы видим несколько путей по дальнейшему развитию компании: первый шаг - до 2020 года увеличение парка вагонов.

Кроме того, мы планируем увеличить качество оказываемых технологических услуг вагонному парку. Второй шаг - в текущем году мы подготовим стратегию развития компании. То есть, нам предстоит выяснить, какие вагоны и в каком количестве нам необходимы, а также ознакомиться с тенденциями вагонного рынка. В следующем году мы объявим международный тендер для покупки вагонов», - сказал Михаэль Кортюм.

Ранее сообщалось, что парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился новыми 23 вагонами

В целом, порядка 20 млрд тенге было затрачено на покупку 63 вагонов у Тверского вагоностроительного завода.