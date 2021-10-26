НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный технологический форум Digital Bridge в третий раз пройдет в Нур-Султане 28-29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

Тема форума этого года - Digital Era Lifestyl e .

М инистр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин презентует национальный проект « Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки». Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров - представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании - получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие пройдет в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.

Также в рамках форума состоится торжественное вручение IT-ваучеров на бесплатное обучение в школах программирования студентам, прошедшим конкурсный отбор в рамках программы TechOrda, и сертификатов на финансирование стартапов от Astana Hub в рамках программы Seed Money.

Основные темы деловой программы этого года: развитие венчурного рынка, опыт масштабирования IT-продукта за рубеж, цифровая инклюзия, онлайн-образование, женщины в IT, развитие индустрии GameDev и другие.

Digital Bridge с 2018 года является площадкой для обмена идеями в сфере IT, и уже в третий раз объединит технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, государственных деятелей, IТ-специалистов, блогеров и СМИ. На площадке форума участники цифровой экосистемы Казахстана и зарубежные эксперты обсуждают результаты цифровизации страны, генерируют новые идеи и инициативы по вопросам развития цифровых технологий и инноваций. В 2018 и 2019 годы в форуме приняли участие 280 IT-компаний из 30 стран мира, 127 спикеров, 50 венчурных инвесторов. По итогам проведения форумов IT-cтартапам удалось привлечь инвестиции на сумму 1,2 млрд тенге.

Принять участие в форуме сможет любой желающий, зарегистрировавшись на сайте https://digitalbridge.kz/. Аккредитация СМИ также доступна на сайте форума или по электронной почте: galiya.baibolatova@zerde.gov.kz