Международный театральный фестиваль  прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау подведели итоги IV Международного театрального фестиваля «Те-ART-Көкше», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы из Астаны, Алматы, Актобе, Семея, Усть-Каменогорска, Темиртау, Костаная, а также Кыргызстана, Грузии и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедший фестиваль – наглядный пример того, что искусство не имеет границ и расстояний, оно объединяет. Международный театральный фестиваль стал площадкой сохранения и возрождения традиций высокой театральной культуры, развития и укрепления творческих связей. Он важен и для поднятия статуса нашего акмолинского областного русского драматического театра, престижа Кокшетау как центра Акмолинской области», - отметила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова.

Конкурсные спектакли оценивали международные авторитетные эксперты театральной критики Нияз Игламов, Лаша Чхартишвили, Владислава Куприна, Артем Друцкий, Анна Степанова. Экспертную комиссию возглавила кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК, профессор, театральный критик, заведующая кафедрой истории и теории театрального искусства Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова Сания Кабдиева.

По итогам IV Международного театрального фестиваля «Те-ART-Көкше» «Золотой беркут» и номинацию «Лучший спектакль» получил Акмолинский областной русский драматический театр за драму «Лютый» М. Ауэзова режиссера Тимура Кулова из Татарстана.

«Решение по спектаклю «Лютый» мы приняли единогласно. Это высокопрофессиональный спектакль, и любой театр может только завидовать такому уровню спектакля, как «Лютый». Честно говоря, больше всего мне лично было интересно смотреть казахские спектакли, потому как я впервые в Казахстане, хотя видела на фестивалях много казахских театров. И мои ожидания оправдались», - сказала театральный критик, театровед, преподаватель ГИТИСа, заведующая литературной частью театра МТЮЗ, педагог школы-студии МХАТ, высшей школы сценических искусств К. Райкина (г. Москва) Владислава Куприна.

Номинации «Лучший актерский ансамбль» и «Серебряного беркута» удостоился Темиртауский театр для детей и юношества с комедией «Баба Шанель» Н. Коляды режиссера Владимира Дроздецкого.

«Бронзовый беркут» и номинация «Лучшая актерская работа» достались Александру Сухову из Государственного русского драматического театра им. Ф.М. Достоевского города Семея (комедия «Тартюф» Ж.Б. Мольера, режиссер Рача Махатаев).

Лауреатом премии им. Я.А. Куклинского стал актер Шохан Кулназаров из Государственного театра кукол г. Алматы.

Номинации «За актерское мастерство и самоотверженность» удостоилась актриса областного русского драматического театра города Костаная Юлия Кудряшова.

За лучшую сценографию награжден Ахалцихский государственный профессиональный кукольный театр из Грузии за спектакль «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери режиссера Чемия Лексо.

«Фестиваль – это посол мира. На нашем фестивале разные страны и разные национальности работали на разных языках, но нас всех объединял театр. Наш фестиваль уже стал своеобразным брендом не только нашей области, но и страны», - подчеркнул директор фестиваля и АОРДТ Бейбит Бахтыгереев.

Он выразил слова благодарности акиму Акмолинской области и Российскому центру науки и культуры, без поддержки которых было бы невозможно организовать фестиваль.

Именно в день закрытия фестиваля, как отметил Б. Бахтыгереев, ровно 45 лет назад был подписан приказ о создании в то время еще кокчетавского областного русского театра, который сегодня мы знаем как АОРДТ.

Подарком для всех присутствующих стало выступление симфонического оркестра Акмолинской областной филармонии им. У. Ыбырая под руководством дирижера Берика Сарыбая.

По словам директора Российского центра науки и культуры в Астане, руководителя представительства Россотрудничества, советника Посольства РФ в РК Константина Воробьева, АОРДТ превращается в «градообразующий» театр, «градообразующий» очаг культуры, потому что сюда стекаются лучшие театральные коллективы со всего Казахстана и многих зарубежных стран. И с этим сложно спорить. Между тем, организаторы уже заявили о том, что в следующем году юбилейный фестиваль будет гораздо масштабнее.