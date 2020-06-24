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Международный театральный фестиваль под открытым небом планируют провести в Таразе
24 Июня 2020 06:25
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы развития культуры и искусства в регионе обсуждались в облакимате на совещании с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в формате видеоконференцсвязи с районами и городом Таразом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Большое внимание аким области уделил организации и проведению культурных мероприятий как в городе Таразе, так и в районах области.
Директор Казахского областного театра Болат Бекжан предложил провести в Таразе театральный фестиваль под открытым небом с участием творческих коллективов из Кыргызстана, Узбекистана и Татарстана. Глава региона Бердибек Сапарбаев поддержал эту идею.
«Следует больше проводить мероприятий, направленных на духовное возрождение и сплочение граждан, к примеру, этнофестивали. Воспитанию молодежи также способствовали бы такие мероприятия, как форумы матерей, отцов, а также встречи с участием «звезд» казахстанского искусства – уроженцев аулиеатинской земли», - отметил аким области. Бердибек Сапарбаев поручил работникам культуры, акимату города Тараза полнее использовать возможности новых объектов культуры, привлекать к их посещению школьников и молодежь. Поскольку оздоровительные лагеря нынче недоступны, детей надо занять интересными, познавательными экскурсиями. Неплохо было бы городских ребят в летний период отправить к родственникам в сельскую местность. Там бы они получили для своего развития много полезного, отметил глава региона.
Конкретные задачи поставлены и перед Жамбылской областной филармонией. После карантина её работникам предстоит чаще бывать в сельской местности, причем в самых отдаленных аулах.
Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году на развитие культуры из государственной казны выделено 7,1 миллиарда тенге. В сфере культуры региона задействовано 537 учреждений. Автор:
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