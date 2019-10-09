Международный театральный фестиваль «Abish alemi» пройдет в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева, с 11 по 14 октября в Актау пройдет первый международный театральный фестиваль «Abish alemi». Он соберет театральные труппы из Казахстана, России, Турции, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Мангистауской области.

Первый театральный фестиваль по продвижению произведений Абиша Кекилбаева прошел на республиканском уровне в 2016 году. В этом году в рамках 80-летнего юбилея писателя фестиваль «Abish alemi» вышел на международный уровень. Фестиваль, инициированный акиматом Мангистауской области, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке ТЮРКСОЙ, является золотым мостом в укреплении культурных и духовных связей с другими странами.





Спектакли будут проходить в Областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. В день актауская публика сможет увидеть по 3 спектакля.





Мангистауский драматический театр выступит на фестивале со спектаклем «Кюй» по двум произведениям Абиша Кекилбаева «Конец легенды» и «Кюй». В спектакле задействованы весь мужской состав мангистауского театра, а это более 20 человек, и несколько актрис. Кроме того, будет представлен еще один спектакль «Клочок тучи» – моноспектакль с участием одной актрисы. Айнур Абенова сыграет сразу несколько ролей - девушки, бабушки, ребенка, также она будет исполнять и мужские партии. По ее словам, сложней всего ей далась роль взрослого мужчины.

Председательствовать в жюри фестиваля пригласили мэтра Асанали Ашимова. Кроме этого, оценить мастерство творческих трупп смогут известные международные театральные критики и аналитики. Интересно, что в состав жюри вошел Медгат Омиргалиев, актер мангистауского театра, который недавно вернулся из Семея. Там он завоевал приз «За лучшую мужскую роль» (в ВКО проходил 27-ой фестиваль драматических театров РК, где участвовало более 100 актеров из 12 регионов).