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Международный статус получит Актауский морской торговый порт

Автор:  
Серик Сабеков
14 Апреля 2023, 13:22
Международный статус получит Актауский морской торговый порт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актаускому морскому торговому порту планируют придать статус морского порта международного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА.

В документе отмечено, что Правительство Республики Казахстан постановляет:

- придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения;

- переименовать акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт» в акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»;

- внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

- министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля.


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