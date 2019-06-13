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Международный симпозиум художников открылся в Кызылорде

Автор:  
Сабина Биржанкызы
13 Июня 2019, 16:05
Международный симпозиум художников открылся в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Международный симпозиум художников стартовал в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное мероприятие проходит в рамках программы Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Организатором является Управление культуры, архивов и документации Кызылординской области.

Цель мероприятия - оказание поддержки талантливой молодежи, обмен мнением и опытом в кругу заслуженных деятелей изобразительного искусства и молодых художников. В рамках симпозиума художественной галерее областного центра присудили имя заслуженного деятеля искусств Казахстана Салихитдина Айтбаева.

На международный симпозиум прибыли известные художники Узбекистана, Кыргызстана, России, а также местные мастера живописи и молодые таланты. В симпозиуме принимают участие 20 художников.

Работа симпозиума стартовала в четверг, 13 июня, в Кармакшинском районе, где похоронен Коркыт ата. Далее он продолжится на озере Камбаш и завершится в городе Кызылорде. 25 июня по итогам симпозиума в художественной галерее будет организована выставка.
Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде создан «Клуб молодых архивистов и историков».

Кызылординская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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