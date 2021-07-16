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Международный саммит религиозной свободы прошел в США

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Июля 2021, 13:30
Международный саммит религиозной свободы прошел в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вашингтоне (США) прошел Международный саммит религиозной свободы, главным организатором которого выступила Комиссия США по вопросам международной свободы вероисповедания, а сопредседателем – Конгресс США. В мероприятии также принял участие председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в Комитете по делам религии Министерства информации и общественного развития РК.

В ходе саммита Ержан Нукежанов отметил, что Казахстан уделяет особое внимание поддержанию межконфессионального согласия в стране и обеспечению прав верующих на свободу вероисповедания, а также развитию партнерства с США в этой области.

На полях саммита Ерлан Нукежанов встретился с организаторами мероприятия: бывшим послом по особым поручениям Госдепартамента США по международной религиозной свободе Сэмом Браунбеком и президентом Фонда Лантоса за права человека и справедливость Катриной Лантос Свит. Также проведены переговоры с директором управления по международной религиозной свободе Госдепартамента Дэниэлом Наделом и заместителем председателя комиссии США по международной религиозной свободе Нури Тюркелем.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом по делам религий и неправительственной организацией США «Love Your Neighbor Community». Меморандум позволит усовершенствовать диалог между представителями религиозных объединений и государством в вопросах реализации религиозных свобод и соблюдения основополагающих прав человека.


Внешняя политика Казахстана   Религия   Права человека   США   МИОР  
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