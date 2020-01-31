Международный режим ЧС объявлен в связи со вспышкой коронавируса в Китае

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не знаем, какой ущерб может нанести этот вирус, если он будет распространяться в стране с более слабой системой здравоохранения», - сказал на пресс-конференции Гебрейесус.

«По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», - подчеркнул глава ВОЗ.

«В настоящее время в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев заболевания, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и США», - отметил он.

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - объяснил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он высоко оценил принятые китайской стороной чрезвычайные меры для сдерживания вспышки вируса, несмотря на их серьезное социальное и экономическое воздействие на Китай.

«В общей сложности сейчас подтверждено 7834 случая, в том числе 7736 в Китае, что составляет почти 99% всех зарегистрированных случаев в мире. 170 человек погибли в результате этой вспышки, все они в Китае», - проинформировал глава ВОЗ.

Тем не менее, он подчеркнул, что нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю и передвижение.

Он также призвал бороться с распространением слухов и дезинформации.

«Это время фактов, а не страха. Это время для науки, а не слухов. Это время солидарности, а не отторжения», - обратился к населению планеты гендиректор Всемирной организации здравоохранения.