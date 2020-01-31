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Международный режим ЧС объявлен в связи со вспышкой коронавируса в Китае

31 Января 2020 02:43
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Международный режим ЧС объявлен в связи со вспышкой коронавируса в Китае

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы не знаем, какой ущерб может нанести этот вирус, если он будет распространяться в стране с более слабой системой здравоохранения», - сказал на пресс-конференции Гебрейесус.

«По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», - подчеркнул глава ВОЗ.

«В настоящее время в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев заболевания, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и США», - отметил он.

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - объяснил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он высоко оценил принятые китайской стороной чрезвычайные меры для сдерживания вспышки вируса, несмотря на их серьезное социальное и экономическое воздействие на Китай.

«В общей сложности сейчас подтверждено 7834 случая, в том числе 7736 в Китае, что составляет почти 99% всех зарегистрированных случаев в мире. 170 человек погибли в результате этой вспышки, все они в Китае», - проинформировал глава ВОЗ.

Тем не менее, он подчеркнул, что нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю и передвижение.

Он также призвал бороться с распространением слухов и дезинформации.

«Это время фактов, а не страха. Это время для науки, а не слухов. Это время солидарности, а не отторжения», - обратился к населению планеты гендиректор Всемирной организации здравоохранения.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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