2 Июня 2022 21:57

Международный рейтинговый турнир по видам борьбы стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал международный рейтинговый турнир «Кубок Болата Турлыханова». В эти дни во Дворце спорта имени Балуана Шолака выступят борцы из 15 стран. Среди них — победители Олимпийских игр, чемпионы мира и призёры континентальных чемпионатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Турнир проходит в 31-й раз, но в таком формате — впервые. На этот раз представлены сразу три стиля дисциплины. Это греко-римская, вольная и женская борьба. В целом, на ковер выйдут около трехсот спортсменов.

По словам руководителя Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Даулета Турлыханова , основные соперники казахстанской команды — это сборные Ирана, Турции и Грузии.

«Главное для наших борцов — это уникальный опыт, который они могут перенять у спортсменов международного уровня. Также они отрабатывают новые навыки, которые пригодятся им в будущем. Поэтому этот турнир — очень важен и для тренеров, и для самих участников», - отметил Даулет Турлыханов.



