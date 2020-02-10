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Международный пленэр в честь 175-летия Абая пройдет в ВКО

10 Февраля 2020 19:12
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Международный пленэр в честь 175-летия Абая пройдет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в честь 175-летия Абая планируется провести международный пленэр, его организатором выступил областной музей искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В честь юбилея Абая мы планируем провести международный пленэр под названием «Біз таныған Абай». Приглашены 20 художников из регионов страны и из-за рубежа. В пленэре также примут участие и фотографы. Цель мероприятия – через работы художников показать всему миру родину Великого Абая», - пояснила директор музея искусств Усть-Каменогорска Бекайым Уябаева.

Кроме того, в ходе пленэра проведен конкурс «Лучший волонтер».

«Таким образом мы хотим привить молодежи любовь к искусству. По правилам конкурса, они будут сопровождать художников и рассказывать им о мире Абае на казахском, русском, английском языках», - подытожила директор музея.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Автор:

Орал Ерланулы

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