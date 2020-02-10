Международный пленэр в честь 175-летия Абая пройдет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в честь 175-летия Абая планируется провести международный пленэр, его организатором выступил областной музей искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь юбилея Абая мы планируем провести международный пленэр под названием «Біз таныған Абай». Приглашены 20 художников из регионов страны и из-за рубежа. В пленэре также примут участие и фотографы. Цель мероприятия – через работы художников показать всему миру родину Великого Абая», - пояснила директор музея искусств Усть-Каменогорска Бекайым Уябаева.

Кроме того, в ходе пленэра проведен конкурс «Лучший волонтер».

«Таким образом мы хотим привить молодежи любовь к искусству. По правилам конкурса, они будут сопровождать художников и рассказывать им о мире Абае на казахском, русском, английском языках», - подытожила директор музея.