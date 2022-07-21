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Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау
21 Июля 2022 23:00

Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Участники парада, прославляющего мир и согласие, взявшего начало в столице, уже побывали в Караганде, Алматы, столице Кыргызстана - Бишкеке, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это международный парад, который организован не на государственные средства, а при финансовой поддержке населения. Наша цель – популяризация единства и мира. Во всех городах, которые мы посетили, нас встречают очень доброжелательно. После завершения первого этапа парада мы будем готовиться к следующей поездке. Мы посетим 17 стран Европы и Азии», – сказал исполнительный директор международного парада мира и согласия «Европа-Азия» Руслан Абдуллин.

После пресс-брифинга, прошедшего на площадке региональной службы коммуникаций, участники парада встретились с представителями религиозной сферы. Побывали в музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева, где проходит выставка народного творчества. Участники мероприятия проедут авто-мото парадом по центральным улицам до площади Султана Бейбарса, с развевающимся флагом Казахстана. Затем для гостей будет организована концертная программа.

Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» завершится во Владикавказе в конце июля. Участниками парада являются граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Башкортостана.


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Автор:
Корреспондент
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