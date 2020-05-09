Международный онлайн-проект «Журавли» запустили в День Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три известных баритона приняли участие в международном проекте «Журавли». Ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, приглашенный солист Большого театра России Василий Ладюк, солист ГАТОБ имени Абая Расул Жармагамбетов под аккомпанемент главного концертмейстера оперной труппы «Астана Опера» Елены Сахно, музыкантов симфонического оркестра и артистов хора «Астана Опера» онлайн исполнили знаменитую песню «Журавли», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Она принадлежит перу композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева. Произведение посвящено солдатам, погибшим во время военных действий.

«Для меня было большой радостью исполнить эту легендарную композицию с моими замечательными коллегами. У искусства нет границ, музыка сближает людей, это наш общий праздник, независимо от вероисповедания и нации. Мы с радостью отмечаем 9 мая, потому что это наша общая история, которую нельзя вычеркнуть. Помним и гордимся нашими героями, которые сражались за мир и чистое небо над нами, они защищали свою Родину и были готовы отдать за нее жизнь. Этот проект – дань уважения памяти тех, кто прошел войну, и почтение тем единицам героев, которые остались сегодня с нами. Желаем им крепкого здоровья и благодарим за их подвиги во имя счастливой жизни и спокойствия в наших душах», - поделился Талгат Мусабаев.

Менеджер и вдохновитель проекта Елена Сахно рассказала, что 9 мая 5 лет назад стал для нее особым праздником, потому что она узнала, что ее дед Васнецов Евгений Михайлович сложил свою голову в страшной битве под Ленинградом, в которой погибло множество воинов-казахстанцев.

«Журавли» — это сложная песня, потому что мы чувствуем и переживаем за судьбы ее героев. Война – это трагедия, она унесла множество жизней, рушила семьи, калечила людей. Среди них – наши близкие и родственники. Исполняя эту композицию, мы вспоминаем всех тех, кто принес нам эту Победу в Великой Отечественной войне. Наши ветераны каждый год ждут эту праздничную дату, ждут нашего внимания, поэтому мы, музыканты, своим творчеством хотим донести до них бесконечную благодарность за их отвагу и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне», - подчеркнул ведущий солист «Астана Опера» Талгат Мусабаев.

Проект был осуществлен совместно с Представительством Россотрудничества в Казахстане.

Ежегодно ГТОБ «Астана Опера» проводил концерты к Дню Победы с почетными гостями – ветеранами Великой Отечественной войны. Несмотря на карантин, коллектив театра не оставил без внимания ветеранов войны и тружеников тыла, преподнеся им накануне 75-летия Победы подарки, которым они были очень рады и долго благодарили сотрудников театра.