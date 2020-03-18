Международный олимпийский комитет принял коммюнике по ОИ-2020

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет (МОК) продолжил консультации со всеми заинтересованными сторонами Олимпиады Токио-2020. Первые из них состоялись с Международными федерациями летних Олимпийских видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Консультации с Национальными Олимпийскими комитетами (НОК), представителями спортсменов, Международным паралимпийским комитетом (МПК), другими международными федерациями (МФ) и другими заинтересованными сторонами последуют в ближайшие дни.

В настоящем коммюнике изложены принципы, установленные Исполнительным советом МОК (ИС), а также их осуществление в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. МОК будет и далее выступать в качестве ответственной организации. В этом контексте МОК просит все заинтересованные стороны в рамках их собственных полномочий сделать все, чтобы способствовать сдерживанию вируса.

Коммюнике

Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и наши мысли обращены ко всем тем, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем обществом в том, чтобы сделать все возможное для сдерживания вируса. Ситуация вокруг вируса COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм Токио-2020 и меняется с каждым днем. МОК сохраняет полную приверженность проведению Олимпийских игр в Токио-2020, и если до Игр осталось более четырех месяцев, то на данном этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения, и любые спекуляции на данный момент были бы контрпродуктивны.

МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 как можно лучше. Мы будем продолжать поддерживать спортсменов, консультируясь с ними и их соответствующими НОК, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, которые доступны для спортсменов во всем мире на веб-сайте «Athlete365» и через их соответствующие НОК и МФ. МОК уверен, что многие меры, принимаемые многими властями во всем мире, помогут сдержать распространение вируса COVID-19.

В этом контексте МОК приветствует поддержку лидеров «большой семерки», выраженную премьер-министром Японии Абэ Синдзо: «Я хочу провести Олимпийские и Паралимпийские игры идеально, как доказательство того, что человеческий род победит новый коронавирус, и я заручился поддержкой лидеров «Большой семерки«». Мы будем продолжать действовать ответственно и согласовали следующие основополагающие принципы проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году:

1. Защищать здоровье всех участников и поддерживать сдерживание вируса.

2. Защита интересов спортсменов и олимпийского спорта. МОК будет продолжать следить за ситуацией 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Уже в середине февраля была создана рабочая группа в составе представителей МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Оргкомитета «Токио-2020», японских властей и столичного правительства Токио. Цель этой целевой группы заключается в обеспечении скоординированных действий всех заинтересованных сторон. Ее задача заключается в постоянном отслеживании ситуации, с тем чтобы заложить основу для текущего оперативного планирования и необходимой адаптации. Целевая группа также следит за осуществлением различных принятых решений. МОК будет и далее следовать руководящим указаниям этой Целевой группы. Решение МОК не будет определяться финансовыми интересами, поскольку благодаря своей политике управления рисками и страхованию он в любом случае сможет продолжать свою деятельность и выполнять свою миссию по организации Олимпийских игр.

Был принят ряд мер, изменен формат всех тестовых мероприятий в марте и апреле, с тем чтобы можно было протестировать основные элементы Игр; ведется адаптация освещения Олимпийского факела в Греции и последующих элементов Эстафеты факела в Японии; проанализирована вся цепочка поставок для подготовки к Играм; а также разработаны альтернативные планы на случай предполагаемых сбоев.

В то же время темы и вопросы, которые были определены Координационной комиссией МОК по проведению Игр в качестве приоритетных, по-прежнему остаются в центре внимания Токио-2020, МОК и заинтересованных сторон, участвующих в Олимпийских играх. В связи с этим ведется работа по подготовке дорожных соревнований по легкой атлетике в Саппоро; по-прежнему детально прорабатываются и уточняются меры по борьбе с перегревом на спортивной основе, а в центре внимания остаются вопросы планирования транспорта и передвижения толпы.

Что касается следующих совещаний, особенно предстоящего визита Координационной комиссии и различных обзоров проектов, то были внесены коррективы в повестку дня и участие. Хотя мероприятия по-прежнему планируются в те же сроки, участие в Токио будет сокращено, при этом члены Координационной комиссии смогут присутствовать на наиболее важной части заседания в режиме телеконференции. То же самое будет сделано в отношении любых последующих поездок до дальнейшего уведомления. Повседневная работа всех организаций продолжается, хотя и на дистанционной основе.

В настоящее время все заинтересованные стороны Олимпийского движения и спортсмены сталкиваются со значительными проблемами, связанными с обеспечением финальных квалификационных мест для участия в Играх. В некоторых странах спортсменам даже трудно продолжать свои регулярные тренировочные графики.

МОК обнадеживает солидарность и гибкость, проявленная спортсменами, МФ и НОК, которые справляются с этими проблемами в ряде видов спорта. На сегодняшний день 57% спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх. Что касается остальных 43% мест, то МОК будет работать с МФ с целью внесения любых необходимых и практических изменений в их соответствующие квалификационные системы для Токио 2020 г. в соответствии со следующими принципами:

1. Все квотные места, которые уже были выделены на сегодняшний день, остаются за НОК и спортсменами, которые их получили.

2. Остается возможность использовать существующие и запланированные квалификационные соревнования, везде, где они все еще имеют справедливый доступ для всех спортсменов и команд.

3. Вся необходимая адаптация к квалификационным системам и все выделение оставшихся мест будет осуществляться: a) основываться на результатах, полученных в полевых условиях (например, рейтинг IF или исторические результаты); и b) отражать, где это возможно, существующие принципы соответствующих квалификационных систем (например, использование рангов или результатов соревнований, характерных для континента/региона). Любое увеличение квот спортсменов будет рассматриваться в каждом отдельном случае в исключительных обстоятельствах при поддержке Организационного комитета «Токио-2020».

МФ будут выдвигать предложения по любым адаптациям к их соответствующим квалификационным системам, основанным на принципах, изложенных выше. Адаптация должна осуществляться посредством спорта в связи с различиями между квалификационными системами. МОК уже ввел ускоренную процедуру для решения этой ситуации.

Любые необходимые изменения в квалификационных системах Токио-2020 в разбивке по видам спорта будут опубликованы к началу апреля 2020 г. и доведены до сведения всех заинтересованных сторон. Об этом заявил президент МОК Томас Бах: «Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм Токио-2020 - наша главная забота. Все меры принимаются для обеспечения безопасности и защиты интересов спортсменов, тренеров и команд поддержки. Мы - олимпийское сообщество, мы поддерживаем друг друга в хорошие времена и в трудные времена. Эта олимпийская солидарность определяет нас как сообщество».

Президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти добавил: «Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в организации Олимпийских игр Токио 2020, а также всех спортсменов и международные федерации за их большую гибкость. Мы разделяем тот же подход и те же принципы, что и МОК, и мы, как и МОК, привержены успешному проведению Олимпийских Игр в Токио-2020». Мы будем поддерживать связь и проводить дальнейшие консультации со всеми заинтересованными сторонами«.



