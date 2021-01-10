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Международный наблюдатель оценил меры санитарной безопасности на выборах

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2021, 18:09
Международный наблюдатель оценил меры санитарной безопасности на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин назвал главное отличие по обеспечению безопасного проведения выборов в Казахстане в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое яркое отличие - наличие защитных экранов для членов избирательной комиссии и для наблюдателей. Я это вчера заметил, когда мы встречались в ЦИК - уже там мы увидели защитные экраны за президиумом, где сидят члены республиканских избирательных комиссий. Есть разделение между каждым членом избирательной комиссии. Это самое ключевое отличие. Плюс к этому естественно стандартные меры безопасности - это при входе термометрический контроль, коврики, антисептики для рук, перчатки, маски, которые выдаются каждому избирателю. Это очень важно», - сказал Олег Цепкин в ходе эфира в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

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Он отметил и работу волонтеров, которые находятся на избирательных участках, помогая избирателям на выборах.

«В залах для голосования помечены дистанционные линии. Мы видели, что везде члены избирательной комиссии следят, как в зале собираются избиратели и если вдруг возникает большой наплыв, их разводят и очередь удлиняют, чтобы обеспечить дистанцию. Защитные экраны - ключевое отличие, которое я не видел в период пандемии ни в одной стране. Здесь Казахстан проявил углубленный подход с точки зрения организации защиты своих граждан и избирателей на участках», - считает О. Цепкин.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.


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