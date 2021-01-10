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Международный наблюдатель о выборах в Казахстане: Активность достаточно высокая

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2021, 16:38
Международный наблюдатель о выборах в Казахстане: Активность достаточно высокая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин оценил проходящие выборы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент мы с коллегами в нашей группе посетили 23 участка только в городе Нур-Султане. При этом мы постарались охватить разные категории и помещения, где расположены избирательные участки. Надо сказать, что все они расположены почти в жилой части, в спальных районах города», - сказал Олег Цепкин в ходе прямого эфира в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

Также он рассказал и о своих впечатлениях от выборов.

«Я считаю, что это хорошая традиция, когда перед открытием участков буквально в 6:00, 6:30 или 6:45 уже первые избиратели стояли у дверей и ждали возможность зайти и отдать свой голос. Такая традиционная активность у части населения наблюдается, и сегодня мы это тоже фиксировали. Активность достаточно высокая. Мы и в 7:00, 8:00 и 9:00 часов - каждый час проезжали по разным участкам, смотрели, как наращивается явка. Практически по всем участкам по сравнению с предыдущими выборами на этих же участках активность примерно такая же. Мы разговаривали с председателями, членами избирательных комиссий и нам подтверждали, что явка достаточно на уровне с активностью предыдущих выборов, которые проходили в городе. Общая атмосфера благоприятная, хорошая, даже позитивная, где-то играет, слышна музыка. Мы не заметили никаких-либо проявлений, связанных с какими-то высказываниями, недовольствами. Этого не было совершенно на всех участках. Позитивная атмосфера везде», - отмечает международный наблюдатель.

По словам Олега Цепкина, на всех участках четко отработан порядок регистрации избирателей.

По последним данным ЦИК РК, избирательные бюллетени в Казахстане получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки.


СНГ   Астана   Выборы   Общество   Выборы-2021  
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