Международный музыкальный фестиваль «Жібек жолы» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грандиозное открытие Международного фестиваля «Жібек жолы» состоится 12 ноября в «Астана Опера». Красная дорожка со знаменитыми гостями и журналистами, яркая шоу-программа и всеми любимая опера «Биржан – Сара» М.Тулебаева положат начало трехнедельному фестивалю, на котором соберутся артисты из Италии, Германии, Чехии, Украины, Армении, России, Беларуси и других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Фестиваль будет проходить при содействии Министерства культуры и спорта РК до 6 декабря, вниманию зрителей представят «музыкальный караван» из оперных и балетных спектаклей с участием звезд со всего мира.

- Большой фестиваль оперы и балета станет не просто событием в культурной жизни нашей страны, это настоящий праздник для всех ценителей высокого искусства. Мы серьезно готовились, продумывали программу, решили, что нужно исполнить музыку как узнаваемую, искрящуюся, так и гранд-полотна, чтобы отразить истинный дух театра.

Старались также показать преемственность поколений, поэтому в спектаклях задействованы и мастера сцены, и молодые солисты, - подчеркнул директор «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Так, открывает фестиваль достояние национальной классики – опера «Биржан – Сара» М.Тулебаева, партию Биржана приглашен исполнить солист Мариинского театра заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ахмед Агади. Символично, что именно этой оперой «Астана Опера» открывал первый театральный сезон в 2013 году.

Правда, 10 лет назад на сцене шла постановка лауреата государственной премии РК, н ародного артиста России Юрия Александрова, но в главной партии также блистал непревзойденный тенор, лучший исполнитель партии Биржана Ахмед Агади. Сейчас певцу предстоит раскрыть этот образ уже в новой редакции оперы (2018 год) заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова и режиссера-консультанта – лауреата государственной премии Республики Татарстан Михаила Панджавидзе, в которой постановщики предложили новое прочтение казахской классики, ломающее стереотипы сценографии и восприятия характеров отдельных персонажей. За дирижерским пультом – автор музыкальной редакции заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

15-16 ноября программу продолжит балет «Дон Кихот» Л.Минкуса. Во второй день выступления свое искусство казахстанскому зрителю подарят звезды Большого театра Беларуси Дмитрий Уксусников и Людмила Хитрова. Дирижер – Руслан Баймурзин.

19 ноября будет исполнена опера «Турандот» Дж.Пуччини, за дирижерским пультом - всемирно известный маэстро Алан Бурибаев. В партии Калафа на сцену выйдет Ованнес Айвазян (Армения). Во второй день выступления – 20 ноября – Турандот исполнит Оксана Крамарева (Украина-Германия), Лиу - Либуше Санторисова (Чехия).

23-24 ноября зрителям предложат один из самых знаменитых балетов мира – «Лебединое озеро» П.Чайковского. В первый день выступят приглашенные звезды – Анна Муромцева (Украина) и этуаль Венгерского театра оперы и балета Герго Армин Балаши. Дирижер –

Джузеппе Акуавива (Италия).

29 ноября состоится Вечер балета в двух отделениях: Гала-балет и одноактный балет «Шесть танцев» И. Килиана на музыку В.А. Моцарта. В программе участвуют солисты – Андрей Сорокин, Анастасия Мильяченко (Россия), Дарья Сузи и Хавьер Качейро Алеман

(Германия). Дирижер – Арман Уразгалиев.

2 декабря будет представлен шедевр оперного искусства – «Евгений Онегин» П. Чайковского, дирижер – Алан Бурибаев. Партию Ленского исполнит Александр Михнюк (Беларусь), образ Ольги воплотит Дарья Горожанко (Украина). 3 декабря в партии Евгения Онегина – Константин Бржинский (Россия), Гремина исполнит Барсег Туманян (Армения).

6 декабря пройдет торжественное закрытие фестиваля «Жібек жолы», публике предложат фееричный Гала-концерт, за дирижерским пультом – Джузеппе Акуавива (Италия).

Международный фестиваль «Жібек жолы» призван перешагнуть за рамки музыкального мероприятия и обрести значение культурной коммуникации между Казахстаном и странами ближнего и дальнего зарубежья.