Международный музыкальный фестиваль открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 1-го по 7-е июля пройдет международный фестиваль «Qyzyljar MUSIC FEST-2022» с участием 300 артистов, в том числе зарубежных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт фестивалю дали на главной площади города.

Первый день начался с традиционной музыки. Творческие коллективы играли народную музыку, фольклор, произведения современных авторов. Хедлайнерами стали Нурболат Арзамасов и Ерлан Рыскали.

2 июля - день джазовой музыки.

3 июля - день хореографий. Танцевальные коллективы представят народные стилизованные современные танцы. Гостями этого дня будут ансамбль народного танца «Айтуган» из Башкортостана.

4 июля - день эстрады. Он пройдет с участием знаменитой казахстанской скрипачки, музыкального педагога, профессора Айман Мусаходжаевой, молодого артиста, певца Мираса Жугунусова.

5 июля – день классической музыки. Ожидается приезд итальянского бандонеониста Марио Пьетродарки.

6 июля - театр оперы и балета «Астана Опера» представит оперный фарс «Шелковая лестница».

7 июля пройдет большой гала-концерт.

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела, в дни фестиваля на сценах областных театров пройдут спектакли. В воскресенье во дворе QYZYLJAR АRTcenter планируют провести исторический экскурс «Легенда о золотой домбре», в театре кукол - спектакль «Песню пой, моя домбра», приуроченный ко Дню домбры.