Международный морской порт Антверпен не видит препятствий для обслуживания грузов из Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол РК в Королевстве Бельгии Маргулан Баймухан встретился с вице-президентом международного порта Антверпен Люком Арноутсом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи казахстанский дипломат обратился к руководству и операторам морского терминала Бельгии не подвергать дискриминационным мерам казахстанские грузы, не являющиеся предметом западных санкционных мер.

По словам руководства порта Антверпен, на сегодня, случаи прекращения перевалки казахстанских карго грузов не зафиксированы. Кроме того, отсутствуют какие-либо решения институтов ЕС и федерального правительства Бельгии по блокировке казахстанских грузов.

Вице-президент международного морского порта Антверпен Л.Арноутс заверил, что дополнительно проинформирует морских операторов, функционирующих при порте Антверпен об отсутствии ограничительных мер в отношении казахстанских грузов.

Отдельно казахстанский посол рассказал о Послании Президента Казахстана К.Токаева от 16 марта 2022 г. «Казахстан в новой реальности: время действий».

Казахстанский дипломат отметил, что реформы Главы государства значительно активизируют политическое и социально-экономическое развитие страны.

Л.Арноутс был впечатлен масштабом и скоростью проводимых в Казахстане реформ и преобразований. Наряду с этим, в контексте нынешней нестабильной ситуации вокруг международных транспортно-транзитных коридоров М.Баймухан рассказал о возможностях альтернативных маршрутов для минимизации санкционных рисков. В практическом ключе предложил активизировать сотрудничество между казахстанскими и бельгийскими морскими торговыми портами и организовать онлайн-встречу руководителей четырех портов: Актау, Курык, Антверпен и Зебрюгге.

Л.Арноутс выразил готовность принять участие во встрече в формате ВКС, предложил пригласить также представителей таможенных служб Королевства Бельгия.

Стороны договорились продолжить работу по организации совместных учебных курсов по менеджменту портовой инфраструктуры двух стран, а также начать работу над составлением качественной повестки предстоящих онлайн переговоров.

В конце марта 2022 г. запланирована встреча посла М.Баймухана с руководством Европейской организации морских портов (ESPO).

Бельгийский морской порт Антверпен входит в 20-ку крупнейших в мире и является вторым в Европейском союзе (после Роттердамского порта в Нидерландах). Порт занимает 13 000 га, 1100 км железных дорог. В порту создано около 143 000 рабочих мест, работают 1000 компаний, удельный вес в ВВП Бельгии составляет 4,1%.

На территории порта функционирует учебный центр «APEC», который организовывает специализированные курсы и учебные поездки для портовых сотрудников всех уровней, как в Бельгии, так и за рубежом.