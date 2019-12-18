+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -8 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный молодежный гранд-бал «Один мир - одна жизнь» пройдет в столице

18 Декабря 2019 07:46
Поделиться:
Международный молодежный гранд-бал «Один мир - одна жизнь» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря в столице пройдет международный молодежный гранд-бал «Один мир - одна жизнь» в рамках Года молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Новости по теме

Форум выпускников молодежного проекта «Samgaý» провели в Атырау
Почему молодежь желает остаться в Алматы, рассказал аким города Даурен Абаев: Правительство проведет ревизию молодежных программ Достойное завершение Года молодежи – сенатор о повышении стипендии

«Мы намерены представить всему миру историю, традиции и обычаи, полные назиданий и примеров, нынешнее поколение народа, почитающего своих предков, столицу священной казахской страны со стремительно развивающейся архитектурой. Через культуру и искусство разных народов повысить уважение к друг другу, повлиять на духовное развитие, сформировать условия для развития современной, новаторской, творческой, отзывчивой, молодежи с высокой нравственностью. Объединяя энергичную молодежь, призвать к решению глобальных проблем, таких как терроризм, ядерное оружие и так далее, реализовать результативные благотворительные меры, повысить количество добрых дел», - объяснили в оргкомитете бала.

Молодежь столицы и мира представят все виды танцев - начиная от полонеза и заканчивая молодежным вальсом. Особо подчеркивается, что это - не просто вечер танца, а большой благотворительный бал. В течение месяца столичная молодежь - врачи, учителя, госслужащие, журналисты , режиссеры и работники производства занимались различными благотворительными работами.

В рамках акции «От сердца к сердцу» в доме престарелых и детском доме был организован духовный вечер и участники оказали материальную помощь 100 малоимущим семьям.

В этом году вместе с молодежью города Нур-Султан изъявили желание принять участие дебютанты из России, Китая, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Индонезии, Венесуэлы, определяющие международный уровень бала.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Молодежь,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив