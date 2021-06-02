Международный молодежный форум «Мы - патриоты страны» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня в 11.00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (улица А. Бокейхана, 1А) состоится Международный молодежный форум «МЫ – ПАТРИОТЫ СТРАНЫ», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Организаторы форума - Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Фонд Нурсултана Назарбаева, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

В работе Пленарного заседания форума примут участие: Государственный секретарь Республики КазахстанК. Кушербаев, первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Б. Байбек, директор Библиотеки Первого Президента – Елбасы Б. Темирболат, аким города Нур-Султан А. Кульгинов, вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан С. Егизбаев, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева А. Маргуланулы, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан М. Ахметов, руководитель секретариата Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества А. Карпенко, президент АО «Центр международных программ» А. Карбозова, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» П. Красноруцкий, руководитель Молодежного парламента Кыргызской Республики Н. Жолдошова, первый секретарь Центрального комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Д. Воронюк, а также победители проекта «100 новых лиц Казахстана».

В ходе пленарного заседания планируетсяонлайн-обращение акимов города Алматы и областей к молодежным лидерам.

Панельные сессии пройдут в формате «Оpen space».

Участие в обсуждении актуальных вопросов определения роли молодежи в процессах глобализации на современном этапе примут молодые казахстанские спортсмены, ученые, артисты и бизнесмены. В завершение форума состоится концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Аккредитация обязательна. Просим СМИ предоставить данные в срок до 11.00 часов 03.06.21 г. на электронный адрес [email protected].

Справки по телефонам: + 7 (7172) 69-30-57, 69-30-51.