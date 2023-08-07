Международный логистический хаб предложено создать в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для расширения экспортного потенциала региона и страны в целом, в Костанайской области предложено создать международный логистический хаб и построить сухой порт. Также предложения озвучены директором компании ТОО «ТЛК» Тобол» Айдыном Алимовым, выступившим на инвестфоруме в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определена конкретная инициатива по развитию костанайского логистического хаба с целью расширения транспортных потоков по направлению «Северный Казахстан - Южный Урал». По предварительной оценке, данная инициатива потенциально даст развитие региональной и пограничной торговли с возможностью консолидации и локализации производства товаров. На сегодняшний день основная номенклатура товаров (асбест, зерновые культуры, продукты перемола, масло подсолнечное) экспортируется по 160 организованным маршрутам (Китай, Индонезия, Вьетнам, Литва, Бангладеш, Индия)», - заявил Алимов.

Ежегодно, по данным спикера, в области открываются новые предприятия, расширяются действующие производства. Только в индустриальной зоне в ближайшие 3 года планируется запустить 10 проектов в секторе машиностроения.

Также, по словам Алимова, благодаря индустриальному и сельскохозяйственному потенциалу региона, рост контейнерных перевозок в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 563%, а в 2023 году- рост примерно еще на 200%.

«Поэтому ключевой проблемой в данном регионе остается нехватка контейнеров и ветхая инфраструктура. К примеру, за период 2021-2022 годов дефицит контейнерных перевозок в г. Костанай составил более 300%, что влечет за собой недополучение значительного объема налоговых поступлений в бюджет региона. Принимая во внимание, что начнется активное строительство автозавода по выпуску автомашин марки KIA с ежегодной производственной мощностью 70 000 единиц в год, дефицит контейнерных перевозок достигнет 560%, а в период сбора урожая 800%. Также на данный момент имеющаяся сортировочная станция не функционирует и имеет технический износ, тем самым ограничивая пропускную способность грузовой станции в г. Костанай.Таким образом, увеличение грузооборота на 310,5 тыс. тонн (682%) потребует наличия контейнеров, складских помещений, а также консолидации товаров с последующей индустриализации. Все это в комплексе указывает на потребность в строительстве сухого порта в регионе», - отмечает А. Алимов.

Между тем, сейчас на территории страны действуют только два крупных транспортно-логистических хаба – это морской порт Актау и сухой порт Алтынколь на границе с Китаем.

«В свою очередь, наш проект впервые за все годы независимости страны дает возможность создания международного логистического хаба, который станет частью глобальной цепочки поставок в направлении «Север-Центр-Восток» и не будет уступать действующим портам страны в инфраструктурных возможностях»,- добавил он.

К слову, к реализации проекта уже планирует приступать казахстанская компания ТОО «Аllur Group», которая инициировала рассмотрение строительство сухого порта в Костанае совместно с международной логистической компанией, являющейся одним из мировых лидеров в этой сфере. Уже выбрано место реализации проекта - Индустриальная зона города Костанай, на земельном участке общей площадью 157 га. А предварительный объем инвестиций составит около 37 млрд тенге.

Вот только, чтобы построить сухой порт, предприятию требуется господдержка. В частности, это выделение финансирования через Фонд развития предпринимательства. Также - строительство инфраструктуры до границ земельного участка, в том числе железнодорожные пути за счет бюджетных средств.

«Считаем, что реализация данного проекта в целом будет иметь мультипликативный эффект для региона, так как позволит создать вокруг «сухого порта» пояс малого бизнеса»,- заключил А. Алимов.

Проект, в случае поддержки со стороны государства, планируется реализовать в течение нескольких лет.