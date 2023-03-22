Международный кубок Азии по жамбы ату проходит в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В состязании принимают участие лучшие конные лучники из 9 стран, включая Иорданию, Китай, Кыргызстан, Монголию, Польшу, Россию, Турцию, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию национального вида спорта «Жамбы ату».

В рамках празднования Наурыз мейрамы и с целью популяризации национальных видов спорта впервые в Шымкенте с 20 по 22 марта проходит Кубок Азии по стрельбе из лука верхом на коне - жамбы ату.

Торжественное открытие Кубка Азии по жамбы ату прошло 20 марта на ипподроме в Шымкенте. Соревнования состоят из 3 этапов и продлятся 2 дня.

В Кубке Азии принимают участие именитые спортсмены по стрельбе из лука верхом на коне – Мустафа Эниз Юрдакок (Турция), Джанг Ли (Китай), казахстанские спортсмены Сарыбай Айтбек, Айкоз Ералхан, Бабажан Бакдаулет, Абзал Тулыбеков.

Активное участие в состязаниях этого года примут известные девушки-лучники - Анна Сакольска (Польша), Любовь Морока (Иран).