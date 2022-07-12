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Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в следующем году
12 Июля 2022 18:56

Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круговой круизный маршрут между странами «Казахстан-Туркменистан-Иран-Азербайджан-Россия» может быть запущен в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пять стран, граничащих по акватории Каспийского моря, в целях развития круизного туризма проводят соответствующую работу и решают основные вопросы. Например, мы видим, как преобразился город Актау. Берег благоустроен, построены гостиницы. Мангистауская область, город Актау имеют большой потенциал в развитии сферы туризма. Теперь наше ожидание - круизный лайнер. Его строит российская сторона в Астрахани. Корабль будет называться «Русь Великая». Думаем, что в следующем году будет построен», - сказал и.о. председателя Комитета транспорта Мининдустрии РК Касым Тлепов во время круглого стола на площадке СЦК.

Также он поделился информацией, по какому маршруту будет курсировать планируемый круизный лайнер.

«Будут открыты маршруты из Астрахани - в Актау, из Актау - на туркменскую базу отдыха «Аваза», далее - в иранский Амирабад, из Амирабада - в Баку и Махачкалу. Таким образом, в будущем будет кругосветный туристический маршрут по пяти странам», - сказал Касым Тлепов.

Ранее глава комитета сообщил, что планируется построить собственный паромный флот.


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Автор:
Корреспондент

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